Подростка перемололо в снегоуборочной машине на северо-западе Москвы
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Москва, 25 декабря. Молодой человек 19 лет погиб, попав в щетку снегоуборочной машины на северо-западе Москвы.
По данным телеканала РЕН-ТВ, инцидент произошел утром в понедельник на улице Таллинской.
По предварительным данным, молодой человек решил ради шутки запрыгнуть на заднюю конструкцию снегоуборочной машины. Однако самостоятельно выбраться оттуда он не смог: его затянуло в механизм.
Региональное управление МВД РФ начало проведение проверки по данному факту.