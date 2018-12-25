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Подростка перемололо в снегоуборочной машине на северо-западе Москвы

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Подростка перемололо в снегоуборочной машине на северо-западе Москвы

Москва, 25 декабря. Молодой человек 19 лет погиб, попав в щетку снегоуборочной машины на северо-западе Москвы. 

По данным телеканала РЕН-ТВ, инцидент произошел утром в понедельник на улице Таллинской. 

По предварительным данным, молодой человек решил ради шутки запрыгнуть на заднюю конструкцию снегоуборочной машины. Однако самостоятельно выбраться оттуда он не смог: его затянуло в механизм.

Региональное управление МВД РФ начало проведение проверки по данному факту.

Автор: Олеся Волкова
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