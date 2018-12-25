Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Еще 55 станций метро откроют в Москве до 2023 года

43
0 Оставить комментарий

Еще 55 станций метро откроют в Москве до 2023 года

Москва, 25 декабря. Больше 50 новый станций откроют в российской столице до 2023 года. Соответствующую информацию озвучил вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

В период с 2019 по 2023 год построят 134 километра линий городского метрополитена, также планируется запуск в эксплуатацию 55 новых станций подземки. Порядка пяти веток намерены продлить.

Планируется, что большее количество станций появится на Большой кольцевой линии.

Отметим, в за 2018 год в Москве ввели в эксплуатацию 17 новых станций.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.