Московская служба скорой помощи готова к росту обращений в новогодние праздники
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Москва, 25 декабря. Московская скорая помощь готова к увеличению обращений в новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель главного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.
По его словам, в новогодние праздники количество обращений не увеличивается, однако скорая помощь готова к повышению обращаемости.
«Мы это доказали летом этого года, когда обеспечивали медицинскую помощь на чемпионате мира по футболу. Мы готовы к любому количеству обращений и находимся всегда в повышенном состоянии готовности», — заметил Безымянный.