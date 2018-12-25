Московская служба скорой помощи готова к росту обращений в новогодние праздники

Москва, 25 декабря. Московская скорая помощь готова к увеличению обращений в новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель главного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

По его словам, в новогодние праздники количество обращений не увеличивается, однако скорая помощь готова к повышению обращаемости.