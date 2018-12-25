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Московская служба скорой помощи готова к росту обращений в новогодние праздники

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Московская служба скорой помощи готова к росту обращений в новогодние праздники

Москва, 25 декабря. Московская скорая помощь готова к увеличению обращений в новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель главного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

По его словам, в новогодние праздники количество обращений не увеличивается, однако скорая помощь готова к повышению обращаемости.

«Мы это доказали летом этого года, когда обеспечивали медицинскую помощь на чемпионате мира по футболу. Мы готовы к любому количеству обращений и находимся всегда в повышенном состоянии готовности», — заметил Безымянный.

Автор: Алексей Громов
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