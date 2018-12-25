Москвичам обещают снег и мороз в Новый год

Москва, 25 декабря. Жителям и гостям российской столицы обещают снег и мороз в Новый год. Соответствующую информацию передают синоптики в центре погоды «Фобос».

Столбик термометра опустится ниже семи градусов в новогоднюю ночь, ожидается облачная погода, в некоторых районах пойдет снег.

«В конце этой недели на территорию европейской части будет поступать относительно теплый воздух из Северной Атлантики», — рассказали в центре погоды «Фобос».

Синоптики прогнозируют слабый юго-западный ветер.