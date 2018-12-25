Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве держится ниже эпидпорога

Москва, 25 декабря. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 18,2 процентов в Москве. Соответствующая информация появилась а сайте управления Роспотребнадзора по городу.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемических пороговых величин. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве достаточно спокойная.

«Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению — на 18,2 процента», — подчеркивается в сообщении.

Почти 7,5 миллионов человек сделали прививку от гриппа по состоянию на 24 декабря 2018 года.