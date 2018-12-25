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Стало известно, когда начнет работу третья взлетно-посадочная полоса «Шереметьево»

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Стало известно, когда начнет работу третья взлетно-посадочная полоса «Шереметьево»

Москва, 25 декабря. Третью взлетно-посадочную полосу в московском «Шереметьево» запустят в апреле 2019 года. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

Планируется, что 4 апреля следующего года третья взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию и начнет функционировать. 

«Третья взлетно-посадочная полоса будет введена в 2019 году, 4 апреля, в строй и начнет функционировать»,  — отметил Василенко.

Также в 2019 году начнет работать терминал С1 пропускной способностью 20 млн пассажиров, а в 2021 году — терминал С2 на 10 млн пассажиров.

Автор: Алексей Громов
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