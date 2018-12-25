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Участок фиолетовой линии метро Москвы закроют в начале января для ввода новых станций

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Участок фиолетовой линии метро Москвы закроют в начале января для ввода новых станций

Москва, 25 декабря. Москвичей предупредили о том, что участок фиолетовой линии метро Москвы закроют с 4 по 8 января для ввода новых станций. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичной подземки.

В частности, закроют три станции Таганско-Краснопресненской линии — «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

«Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена», — подчеркивается в сообщении.

Известно, что поезда на линии будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Выхино». Для удобства пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы.

Автор: Алексей Громов
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