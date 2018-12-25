Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Устроившего стрельбу в ресторане москвича отправили в психбольницу

51
0 Оставить комментарий

Устроившего стрельбу в ресторане москвича отправили в психбольницу

Москва, 25 декабря. Посетителя московского ресторана, устроившего стрельбу, госпитализировали в психосоматическое отделение. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В ОМВД России по району Арбат был доставлен мужчина 1988 года рождения, который 24 декабря в 23.00 на улице Новый Арбат в ресторане «Ху из Ху», оскорблял посетителей и персонал заведения, размахивал газовым бесствольным пистолетом марки «Тула А+А». Он произвел выстрел в воздух, после чего был задержан.

Мужчину госпитализировали в  психосоматическое отделение 67 ГКБ. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.