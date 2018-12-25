Устроившего стрельбу в ресторане москвича отправили в психбольницу

Москва, 25 декабря. Посетителя московского ресторана, устроившего стрельбу, госпитализировали в психосоматическое отделение. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В ОМВД России по району Арбат был доставлен мужчина 1988 года рождения, который 24 декабря в 23.00 на улице Новый Арбат в ресторане «Ху из Ху», оскорблял посетителей и персонал заведения, размахивал газовым бесствольным пистолетом марки «Тула А+А». Он произвел выстрел в воздух, после чего был задержан.

Мужчину госпитализировали в психосоматическое отделение 67 ГКБ. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.