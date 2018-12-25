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Сумки, деньги и бриллиант похитили из иномарки гендиректора «Газпромснаба» в Москве

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Сумки, деньги и бриллиант похитили из иномарки гендиректора «Газпромснаба» в Москве

Москва, 25 декабря. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленников, которые похитили из машины руководителя структуры «Газпрома» похитили сумки, деньги и бриллиант в Москве. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В ОМВД России по Мещанскому району Москвы поступило сообщение о краже из автомашины на улице Неглинная. Автовладелец — мужчина 1986 года рождения — сообщил, что неустановленное лицо разбило левое стекло задней двери иномарки Mercedes и похитило двух сумок, стоимостью примерно сто тысяч рублей, в которых находилось ноутбук марки стоимостью 30 тысяч рублей, мобильный телефон марки за пять тысяч, один бриллиант 0,53 карата стоимостью 50 тысяч рублей и денежных средств в размере 70 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба составила 238 тысяч рублей. Известно, что потерпевший является гендиректором в ООО «Газпромснаб».

Автор: Алексей Громов
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