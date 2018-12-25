Стало известно, когда откроется станция «Савеловская» в московском метро

Москва, 25 декабря. Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии московского метро примет первых пассажиров в конце декабря. Соответствующие данные озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В настоящее время на станции завершаются финальные работы. Планируется, что «Савеловская» будет введена в эксплуатацию 30 декабря.

«Я надеюсь, что 30 декабря мы откроем станцию. В ближайшие дни все работы завершим и 30 декабря запустим станцию», — отметил Хуснуллин.

Также он подчеркнул, что, в общей сложности, до конца года будут введены 17 станций городского метро.