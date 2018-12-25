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Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт

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Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Москва, 25 декабря. Московских автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте из-за пробок. Соответствующее сообщение появилось в Twitter Центра организации дорожного движения.

Во вторник, 25 декабря, водителям стоит пересесть на общественный транспорт из-за продолжающегося снегопада и перекрытий в центре города на время проведения Кремлевской елки.

«Приоритет на дороге сегодня у детей, которые поедут на Кремлевскую елку (а это несколько десятков делегаций). Для их безопасности в городе будут введены временные ограничения», — сообщили в ЦОДД.

Если отказаться от поездок на личном авто отказаться не получается, то за рулем стоит быть предельно внимательными и осторожными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Автор: Алексей Громов
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