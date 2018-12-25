Продавцы в московском ТРЦ избили посетителей-воров: опубликовано видео

Москва, 25 декабря. Продавцы в одном из московских ТРЦ избили посетителей за подозрение в воровстве. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Продавцы брендового магазина в одном из ТРЦ на Каширском шоссе в Москве устроили драку с посетителями. Впрочем, вмешательства правоохранительных органов удалось избежать, так как стороны договорились о разрешении конфликта. Как сообщил ФАН источник в данном ТРЦ, посетители — магазинные воры, которых продавцы вычислили по камерам.

Инцидент произошел на прошлой неделе. На записи с камер видеонаблюдения видно, как двое мужчин осматривали ассортимент одежды, затем повздорили с продавцами. Все началось с оскорблений, а завершилось дракой. Перевес сил оказался на стороне сотрудников магазина.

По словам источника, продавцы запомнили двух посетителей еще с прошлой недели, когда те незаметно стащили товар на несколько десятков тысяч рублей. Вычислить их удалось только позже по камерам, и вот пара снова пришла пополнить гардероб. Продавец попросил их покинуть помещение, завязался конфликт.