Продавцы в московском ТРЦ избили посетителей-воров: опубликовано видео
Москва, 25 декабря. Продавцы в одном из московских ТРЦ избили посетителей за подозрение в воровстве. Федеральное агентство новостей публикует видео.
Продавцы брендового магазина в одном из ТРЦ на Каширском шоссе в Москве устроили драку с посетителями. Впрочем, вмешательства правоохранительных органов удалось избежать, так как стороны договорились о разрешении конфликта. Как сообщил ФАН источник в данном ТРЦ, посетители — магазинные воры, которых продавцы вычислили по камерам.
Инцидент произошел на прошлой неделе. На записи с камер видеонаблюдения видно, как двое мужчин осматривали ассортимент одежды, затем повздорили с продавцами. Все началось с оскорблений, а завершилось дракой. Перевес сил оказался на стороне сотрудников магазина.
По словам источника, продавцы запомнили двух посетителей еще с прошлой недели, когда те незаметно стащили товар на несколько десятков тысяч рублей. Вычислить их удалось только позже по камерам, и вот пара снова пришла пополнить гардероб. Продавец попросил их покинуть помещение, завязался конфликт.
«После стычки воры пригрозили написать заявление в полицию, поскольку видно, что первые удары были со стороны продавцов. На это им ответили, что напишут встречное заявление по поводу кражи. Немного поразмыслив, воры ушли восвояси. Во время драки вызвали только охрану ТРЦ, но к моменту их прибытия конфликта уже не было», — дополнил ФАН источник в торговом центре.