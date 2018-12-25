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Карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей появились в московском метро

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Карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей появились в московском метро

Москва, 25 декабря. Жители и гости российской столицы могут воспользоваться картой «Тройка», которую выпустили в форме наклеек и вкладышей для смартфонов. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Как пишет «Официальный сайт Мэра Москвы», наклейки и вкладыши в два раза меньше обычной карты, их можно наклеить, к примеру, на смартфон или убрать в любой чехол с телефоном иди другим устройством.

«Пассажиры, постоянно пользующиеся смартфонами, смогут просто приложить мобильное устройство к турникету, не доставая карту», — отметил Максим Ликсутов.

К настоящему моменту выпущено 250 наклеек и 250 вкладышей, стоимость которых составляет 350 и 300 рублей соответственно, приобрести их можно можно на стойках «Живое общение».

Автор: Алексей Громов
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