Десятибалльные пробки сковали Москву

Москва, 24 декабря. Московских автомобилистов предупредили о десятибалльных пробках в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Дорожная ситуация в Москве в понедельник, 24 декабря, вечером ухудшилась. Согласно прогнозам, во вторник, 25 декабря, также ожидаются пробки из-за снегопада и ограничений. Сильнейшие заторы зафиксированы на Москворецкой, Кремлевской, Болотной и Раушской набережных, Тверской улице и на Садовом кольце.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.