Стало известно, когда откроют музей Рерихов на ВДНХ в Москве

Москва, 24 декабря. Усадьбу Лопухиных в центре Москвы закроют на ремонт. Об этом рассказал глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

По его словам, Музей Рерихов на ВДНХ планируют открыть в конце апреля следующего года, а усадьбу Лопухиных закрыть на ремонт.

Отметим, экспозиция Государственного музея Рерихов в настоящее время располагается в усадьбе Лопухиных.