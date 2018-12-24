Стало известно, когда откроют музей Рерихов на ВДНХ в Москве
0 Оставить комментарий
Москва, 24 декабря. Усадьбу Лопухиных в центре Москвы закроют на ремонт. Об этом рассказал глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
По его словам, Музей Рерихов на ВДНХ планируют открыть в конце апреля следующего года, а усадьбу Лопухиных закрыть на ремонт.
Отметим, экспозиция Государственного музея Рерихов в настоящее время располагается в усадьбе Лопухиных.
«Не позднее 30 апреля экспозиция семьи Рерихов откроется на ВДНХ. Экспозиция будет полностью переделана… Это будет, во-первых, полноценный музей Рерихов, во-вторых, открытое хранение фондов Музея Востока», — отметил Кононов.