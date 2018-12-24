Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стало известно, когда откроют музей Рерихов на ВДНХ в Москве

288
0 Оставить комментарий

Стало известно, когда откроют музей Рерихов на ВДНХ в Москве

Москва, 24 декабря. Усадьбу Лопухиных в центре Москвы закроют на ремонт. Об этом рассказал глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

По его словам, Музей Рерихов на ВДНХ планируют открыть в конце апреля следующего года, а усадьбу Лопухиных закрыть на ремонт.

Отметим, экспозиция Государственного музея Рерихов в настоящее время располагается в усадьбе Лопухиных.

«Не позднее 30 апреля экспозиция семьи Рерихов откроется на ВДНХ. Экспозиция будет полностью переделана… Это будет, во-первых, полноценный музей Рерихов, во-вторых, открытое хранение фондов Музея Востока», — отметил Кононов.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.