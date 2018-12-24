Билеты на автобусы и поезда в новогоднюю Москву распродали в середине декабря

Москва, 24 декабря. Все автобусные и железнодорожные билеты в Москву распроданы. Соответствующее сообщение появилось в официальном микроблоге в Twitter «Московского транспорта».

Билетов в российскую столицу на новогодние праздники к настоящему моменту уже нет, их раскупили 20 декабря, отмечает РИАМО.

«Мы ожидаем увеличение количества туристов на новогодние праздники в Москве не меньше, чем плюс 30 процентов к прошлому году», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, московские гостиницы почти на все сто процентов заполнены, показатель практически достиг зафиксированных в дни ЧМ-2018 процентов.