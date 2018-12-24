Парковку для экстренных случаев открыли у Морозовской больницы в Петербурге

Москва, 24 декабря. Специальная парковка появилась у Морозовской больницы в столице. Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

На территории Морозовской детской городской клинической больницы организовали специальную парковку для экстренной помощи, посещения пациентов.

«Сделали парковку на территории Морозовской больницы для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения и выписки пациентов. Занимаемся вопросом организации парковок и в других медучреждениях: там, где это возможно», — рассказал градоначальник.