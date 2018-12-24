Меры безопасности в школах и детсадах усилят в Подмосковье

Москва, 24 декабря. Сотрудники МЧС усилят дежурство в образовательных организациях Московской области во время новогодних и рождественских праздников. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья, министр образования региона Ольга Забралова.

Меры по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности усилят в школах, детских садах и вузах на время проведения мероприятий, посвященных празднованию Новому году и Рождеству. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов будут дежурить круглосуточно, пишет «360».