Меры безопасности в школах и детсадах усилят в Подмосковье
Москва, 24 декабря. Сотрудники МЧС усилят дежурство в образовательных организациях Московской области во время новогодних и рождественских праздников. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья, министр образования региона Ольга Забралова.
Меры по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности усилят в школах, детских садах и вузах на время проведения мероприятий, посвященных празднованию Новому году и Рождеству. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов будут дежурить круглосуточно, пишет «360».
«Также будет усилен контрольно-пропускной режим. Уже сейчас со всеми ответственными сотрудниками образовательных организаций проведены инструктажи по порядку их действий в случае возникшей угрозы», — отметила Забралова.