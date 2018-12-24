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Стали известны подробности гибели почетного члена ФИДЕ, замерзшего в Москве

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Стали известны подробности гибели почетного члена ФИДЕ, замерзшего в Москве

Москва, 24 декабря. Математика и почетного члена Международной шахматной федерации доставили в больницу с обморожением обеих кистей и стоп.

Как стало известно ФАН, мужчину доставили в больницу без документов, его заметили лежащим в сугробе в течение нескольких часов. Позже удалось установить, что пожилого человека зовут Эдуард Львович Дубов, он является математиком и почетным членом Международной шахматной федерации.

В реанимации он скончался 23 декабря. Сейчас тело переправили в морг для проведения экспертизы. Изначально выдвигалась версия о том, что мужчина скончался из-за проблем с сердцем, однако проверка этого не подтвердила. По последним данным, он скончался от общего переохлаждения организма.

Автор: Алексей Громов
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