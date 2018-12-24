Московских водителей призвали быть осторожными из-за снегопада

Москва, 24 декабря. Московских автомобилистов предупредили о снегопадах 24-25 декабря. Соответствующее сообщение ГКУ «Центр организации дорожного движения» опубликовало в официальном аккаунте в Twitter.

В понедельник, 24 декабря, и во вторник, 25 декабря, ожидается снегопад, который осложнит ситуацию на дорогах в столице, поэтому стоит тщательнее планировать маршруты.

«Еще в центре ожидаются перекрытия, чтобы пропустить автобусы с детьми, которые едут на елки. Хотите везде успеть — пользуйтесь городским транспортом», — подчеркивается в сообщении.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными - соблюдать правила дорожного движений и скоростной режим.