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Почетный член ФИДЕ ло смерти замерз в Москве

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Почетный член ФИДЕ ло смерти замерз в Москве

Москва, 24 декабря. Почетный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов замерз до смерти в Москве. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

Математик, почетный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов замерз до смерти в столичном районе Теплый Стан. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили с общим переохлаждением и обморожением конечностей в больницу, днем 23 декабря он скончался.

«Полиция установила личность покойного — это 80-летний Эдуард Львович Дубов, проживавший на ул. Академика Варги. Тело направили на исследование», — отметили в правоохранительных органов.

Автор: Алексей Громов
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