Почетный член ФИДЕ ло смерти замерз в Москве

Москва, 24 декабря. Почетный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов замерз до смерти в Москве. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

Математик, почетный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов замерз до смерти в столичном районе Теплый Стан. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили с общим переохлаждением и обморожением конечностей в больницу, днем 23 декабря он скончался.