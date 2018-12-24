Москвичам обещают снегопад в предновогоднюю неделю
Москва, 24 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о том, что снег в столичном регионе будет идти всю неделю перед Новым годом. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в центре погоды «Фобос».
Синоптики отметили, что каждый день будет иди снег. Ночью столбик термометра будет показывать от минус семи до минус 12 градусов, а в дневное время суток ожидается от четырех до девяти градусов мороза.
Самой холодной будет ночь со вторника на среду — ожидается до минус 9-14 градусов. А самым теплым днем может оказаться суббота (минус два-три градуса).
«Новый год у нас умеренно морозный, оттепелей мы не ждем, без снега в эту ночь не останемся. Новый год у нас умеренно морозный, оттепелей мы не ждем, без снега в эту ночь не останемся», — отметили в центре погоды.