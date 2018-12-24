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Москвичам обещают снегопад в предновогоднюю неделю

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Москвичам обещают снегопад в предновогоднюю неделю

Москва, 24 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о том, что снег в столичном регионе будет идти всю неделю перед Новым годом. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в центре погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что каждый день будет иди снег. Ночью столбик термометра будет показывать от минус семи до минус 12 градусов, а в дневное время суток ожидается от четырех до девяти градусов мороза.

Самой холодной будет ночь со вторника на среду — ожидается до минус 9-14 градусов. А самым теплым днем может оказаться суббота (минус два-три градуса).

«Новый год у нас умеренно морозный, оттепелей мы не ждем, без снега в эту ночь не останемся. Новый год у нас умеренно морозный, оттепелей мы не ждем, без снега в эту ночь не останемся», — отметили в центре погоды.

Автор: Алексей Громов
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