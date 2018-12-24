Стало известно, насколько загружены московские гостиницы на Новый год

Москва, 24 декабря. Московские гостиницы почти на все сто процентов заполнены, показатель практически достиг зафиксированным процентам в дни ЧМ-2018. Об этом проинформировала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«Он уже достигает 90 процентов. А в отелях высокого класса (четыре и пять звезд) свободных мест практически не осталось, и их заполняемость уже достигла уровня в 95 процента», — подчеркивается в сообщении.

Согласно подсчетам итогов текущего года, в столицу приедет почти 24 миллиона туристов. Как подчеркивает «Вечерняя Москва», в список самых популярных достопримечательностей входят Большой театр, Кремль, парк «Зарядье» и городское метро.