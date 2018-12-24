Восемь тысяч правоохранителей обеспечат порядок во время новогодних праздников в Подмосковье

Москва, 24 декабря. Порядка шести тысяч сотрудников МВД будут обеспечивать безопасность и порядок в Подмосковье во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству Христову.

Комплекс организационно-практических и оперативно-профилактических мер, согласно которому планируется задействовать около шести тысяч сотрудников органов внутренних дел и две тысячи сотрудников ЧОО и сотрудников Росгвардии, реализуют в Москве в целях обеспечения общественного порядка и безопасности. Также на постах ДПС на основных дорогах в Москву проводятся мероприятия по проверке автотранспорта, водителей и пассажиров.

Более пяти тысяч праздничных мероприятий проведут в Подмосковье, их посетят более одного миллиона граждан. В период зимних каникул в 39 загородных учреждений приедут более восьми тысяч детей. Об этом рассказали на пресс-конференции, в которой приняли участие начальник отдела дорожно-патрульной службы и специальных мероприятий УГИБДД ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Дмитрий Валерьевич Ежов и заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Николаевич Платонов.