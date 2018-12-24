Пожар охватил ресторан «Шотландская клетка» в центре Москвы: опубликовано видео

Москва, 24 декабря. Ресторан «Шотландская клетка» в центре Москвы охватил пожар, на место едут пожарные подразделения. Видео с камер наблюдения публикует Федеральное агентство новостей.

В ресторане «Шотландская клетка» на Сретенке, 27, утром 24 декабря произошел пожар. В центр Москвы едут пожарные подразделения. По предварительным данным, загорелась холодильная камера.

Из здания валит густой ды, на месте работают первые пожарные расчёты.