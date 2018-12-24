Жителям Подмосковья объяснили, почему нельзя захламлять лестничные клетки

Москва, 24 декабря. Жителям Московской области рассказали, почему лестничные клетки нельзя захламлять. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в региональном отделения МЧС РФ.

По информации сотрудником МЧС, захламленные лестничные клетки в многоквартирных домах могут повлиять на эвакуацию жителей в случае чрезвычайных происшествий, пишет РИАМО.