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Жителям Подмосковья объяснили, почему нельзя захламлять лестничные клетки

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Жителям Подмосковья объяснили, почему нельзя захламлять лестничные клетки

Москва, 24 декабря. Жителям Московской области рассказали, почему лестничные клетки нельзя захламлять. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в региональном отделения МЧС РФ.

По информации сотрудником МЧС, захламленные лестничные клетки в многоквартирных домах могут повлиять на эвакуацию жителей в случае чрезвычайных происшествий, пишет РИАМО.

«Часто жители самовольно занимают места общего пользования, которые предназначены для эвакуации, оборудуя там себе хозяйственные кладовые, подвергая себя и своих соседей неминуемой опасности при эвакуации», — подчеркивают в ведомстве.

Автор: Алексей Громов
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