Жителям Подмосковья объяснили, почему нельзя захламлять лестничные клетки
0 Оставить комментарий
Москва, 24 декабря. Жителям Московской области рассказали, почему лестничные клетки нельзя захламлять. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в региональном отделения МЧС РФ.
По информации сотрудником МЧС, захламленные лестничные клетки в многоквартирных домах могут повлиять на эвакуацию жителей в случае чрезвычайных происшествий, пишет РИАМО.
«Часто жители самовольно занимают места общего пользования, которые предназначены для эвакуации, оборудуя там себе хозяйственные кладовые, подвергая себя и своих соседей неминуемой опасности при эвакуации», — подчеркивают в ведомстве.