Движение на Большом Москворецком мосту в Москве ограничат с 29 декабря

Москва, 24 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что до весны ограничат движение на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

В период с 29 декабря по 21 апреля следующего года движение на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварка будет ограничено из-за проведения работ по проведению капитального ремонта.

Также движение на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Болотная ограничат с 22 апреля по 28 октября, пишет «Вечерняя Москва».