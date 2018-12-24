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Движение на Большом Москворецком мосту в Москве ограничат с 29 декабря

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Движение на Большом Москворецком мосту в Москве ограничат с 29 декабря

Москва, 24 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что до весны ограничат движение на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

В период с 29 декабря по 21 апреля следующего года движение на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварка будет ограничено из-за проведения работ по проведению капитального ремонта. 

Также движение на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Болотная ограничат с 22 апреля по 28 октября, пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Алексей Громов
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