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Стало известно, как будут оформлены две новые станции московского метро

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Стало известно, как будут оформлены две новые станции московского метро

Москва, 24 декабря. Новые станции московского метрополитена оформят в футуристическом стиле. Об этом рассказал главный архитектор российской столицы Сергей Кузнецов.

Как пишет «Официальный сайт Мэра Москвы», новые станции будут оформлены в стиле футуризма, специалисты используют оттенки серого, серебристого и стального.

«Создавать облик архитектуры будущего будут характерные для стиля футуризм оттенки серого, серебристого и стального, а также асимметричные многоуровневые 3D-потолки со встроенными в них неоновыми и светодиодными светильниками», — рассказал Кузнецов.

В частности, станция «Калужская» будет стилизована под каюту космического корабля, а при оформлении «Зюзино» будут использовать желтые, серые и черные цвета., пишет РИАМО.

Автор: Ксения Пудовкина
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