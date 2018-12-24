Московскую канатную дорогу сделают платной

Москва, 24 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что с понедельника канатная дорога становится платной.

В первый месяц после запуска с 27 ноября по 24 декабря канатная дорога на Воробьевых горах работала бесплатно, однако с понедельника, 24 декабря, в силу вступает платный режим.

В будние дни стоимость билета в одну сторону составляет 400 рублей, туда и обратно — 700 рублей, а в выходные дни — 500 рублей в одну сторону, туда и обратно — 800 рублей. Проезд можно оплатить по карте «Тройка».