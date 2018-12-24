Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Московскую канатную дорогу сделают платной

159
0 Оставить комментарий

Московскую канатную дорогу сделают платной

Москва, 24 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что с понедельника канатная дорога становится платной.

В первый месяц после запуска с 27 ноября по 24 декабря канатная дорога на Воробьевых горах работала бесплатно, однако с понедельника, 24 декабря, в силу вступает платный режим. 

В будние дни стоимость билета в одну сторону составляет 400 рублей, туда и обратно — 700 рублей, а в выходные дни — 500 рублей в одну сторону, туда и обратно — 800 рублей. Проезд можно оплатить по карте «Тройка».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.