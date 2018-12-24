Экологи призвали москвичей не пускать салюты у лесопарков в Новый год

Москва, 24 декабря. Жителей и гостей Москвы призвали отказаться от идей запускать салюты у лесопарков, пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Экологи просят жителей российской столицы не запускать фейерверки на природных территориях или вблизи них — это классифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».