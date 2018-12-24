Экологи призвали москвичей не пускать салюты у лесопарков в Новый год
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Москва, 24 декабря. Жителей и гостей Москвы призвали отказаться от идей запускать салюты у лесопарков, пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Экологи просят жителей российской столицы не запускать фейерверки на природных территориях или вблизи них — это классифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«На особо охраняемых природных территориях нельзя запускать салюты и фейерверки, это классифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру. Поэтому на таких объектах мы говорим категорическое «нет» пиротехнике», — рассказали в департаменте.