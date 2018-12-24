Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Экологи призвали москвичей не пускать салюты у лесопарков в Новый год

80
0 Оставить комментарий

Экологи призвали москвичей не пускать салюты у лесопарков в Новый год

Москва, 24 декабря. Жителей и гостей Москвы призвали отказаться от идей запускать салюты у лесопарков, пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Экологи просят жителей российской столицы не запускать фейерверки на природных территориях или вблизи них — это классифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«На особо охраняемых природных территориях нельзя запускать салюты и фейерверки, это классифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру. Поэтому на таких объектах мы говорим категорическое «нет» пиротехнике», — рассказали в департаменте.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.