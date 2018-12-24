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Неизвестный открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве

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Неизвестный открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве

Москва, 24 декабря. Неизвестный открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент зафиксировали в районе дома 42 по улице Свободы в Москве около полуночи. Находившийся в автомобиле «ВАЗ» мужчина, личность которого на данный момент не установлена, произвел выстрелы, по предварительным данным из травматического пистолета, после чего скрылся, сообщает «360».

«Информация о пострадавших не поступала», — подчеркнули в ведомстве.

Как пишет «Вечерняя Москва», объявлен план «Перехват», ведется розыск злоумышленника.

Автор: Алексей Громов
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