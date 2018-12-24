Синоптики предупредили москвичей о снегопадах в начале недели

Москва, 24 декабря. Московских автомобилистов и жителей российской столицы предупредили о снегопадах в начале недели. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Сильнейшие снегопады прогнозируются в понедельник, 24 декабря, и во вторник, 25 декабря, передает «Вечерняя Москва».

«На предстоящей неделе в Москве время от времени будет идти снег, причем наиболее интенсивные снегопады ожидаются в понедельник-вторник», — отмечают синоптики.

С начала недели столбик термометра будет показывать от пяти до восьми градусов мороза, а к пятнице похолодает до минус 11 градусов. Об этом сообщает «360».