Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики предупредили москвичей о снегопадах в начале недели

46
0 Оставить комментарий

Синоптики предупредили москвичей о снегопадах в начале недели

Москва, 24 декабря. Московских автомобилистов и жителей российской столицы предупредили о снегопадах в начале недели. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Сильнейшие снегопады прогнозируются в понедельник, 24 декабря, и во вторник, 25 декабря, передает «Вечерняя Москва».

«На предстоящей неделе в Москве время от времени будет идти снег, причем наиболее интенсивные снегопады ожидаются в понедельник-вторник», — отмечают синоптики.

С начала недели столбик термометра будет показывать от пяти до восьми градусов мороза, а к пятнице похолодает до минус 11 градусов. Об этом сообщает «360».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.