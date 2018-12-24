Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стометровую ледяную горку открыли на площади Революции в Москве

33
0 Оставить комментарий

Стометровую ледяную горку открыли на площади Революции в Москве

Москва, 24 декабря. Жителей и гостей российской столицы приглашают на ледяную горку на площади Революции. Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

На площади Революции на переходе от Манежной площади открылась Большая ледяная горка, длина которой составляет порядка ста метров. По словам градоначальника, она очень полюбилась москвичам.

«Всем желающим бесплатно выдают санки-«ватрушки» для катания», — написал Собянин.

 

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.