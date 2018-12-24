Стометровую ледяную горку открыли на площади Революции в Москве

Москва, 24 декабря. Жителей и гостей российской столицы приглашают на ледяную горку на площади Революции. Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

На площади Революции на переходе от Манежной площади открылась Большая ледяная горка, длина которой составляет порядка ста метров. По словам градоначальника, она очень полюбилась москвичам.

«Всем желающим бесплатно выдают санки-«ватрушки» для катания», — написал Собянин.