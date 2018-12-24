Mercedes на полном ходу врезался в Peugeot в Москве, появилось видео ДТП

Москва, 24 декабря. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео последствий дорожно-транспортного происшествия, в котором внедорожник Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Peugeot на Рублево-Успенском шоссе в Москве.

По словам источника, за рулем Peugeot находилась девушка, она получила травмы. В настоящее время движение по шоссе затруднено.

Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.