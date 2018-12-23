Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция задержала в Москве автора «Дневника хача»: опубликовано видео

58
0 Оставить комментарий

Полиция задержала в Москве автора «Дневника хача»: опубликовано видео

Москва, 23 декабря. Полиция задержала известного блогера, автора «Дневника хача» Амирана Сардарова. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Блогер находился у памятника за гостиницей Four Seasons. По словам очевидцев, он был одет в костюм Деда Мороза и попытался раздать призы своим поклонникам.

Однако на встречу с Сардаровым пришло очень много людей, всем не хватило места на тротуаре и часть поклонников вытеснили на дорогу.

Две полосы движения перекрыла топла. Дежурившие рядом наряды полиции задержали блогера и увезли на служебном автомобиле. Другие полицейские освобождали в это время проезжую часть.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.