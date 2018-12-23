Полиция задержала в Москве автора «Дневника хача»: опубликовано видео
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Москва, 23 декабря. Полиция задержала известного блогера, автора «Дневника хача» Амирана Сардарова. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
Блогер находился у памятника за гостиницей Four Seasons. По словам очевидцев, он был одет в костюм Деда Мороза и попытался раздать призы своим поклонникам.
Однако на встречу с Сардаровым пришло очень много людей, всем не хватило места на тротуаре и часть поклонников вытеснили на дорогу.
Две полосы движения перекрыла топла. Дежурившие рядом наряды полиции задержали блогера и увезли на служебном автомобиле. Другие полицейские освобождали в это время проезжую часть.