Полиция задержала в Москве автора «Дневника хача»: опубликовано видео

Москва, 23 декабря. Полиция задержала известного блогера, автора «Дневника хача» Амирана Сардарова. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Блогер находился у памятника за гостиницей Four Seasons. По словам очевидцев, он был одет в костюм Деда Мороза и попытался раздать призы своим поклонникам.

Однако на встречу с Сардаровым пришло очень много людей, всем не хватило места на тротуаре и часть поклонников вытеснили на дорогу.

Две полосы движения перекрыла топла. Дежурившие рядом наряды полиции задержали блогера и увезли на служебном автомобиле. Другие полицейские освобождали в это время проезжую часть.