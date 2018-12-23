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Московский «Техноград» посетили больше 50 тысяч человек

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Московский «Техноград» посетили больше 50 тысяч человек

Москва, 23 декабря. Более 50 тысяч человек побывали в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ в Москве с момента его открытия в сентябре 2018 года. Об этом рассказал мэр российский столицы Сергей Собянин.

Школьники и студенты выбирают занятия по программированию, а родителям нравятся занятия по кулинарии, дизайну, флористике. Москвичи проявили интерес к занятиям по строительству и плотничеству.

Отмечается, что «Техноград» является площадкой, на которой собрали лучшие мировые практики в области обучения и новых разработок. Здесь проходят профессиональную переподготовку по различным направлениям.

В «Технограде» побывал и президент России Владимир Путин. Ранее глава государства неоднократно отмечал, что внимание к сфере образования поможет России оставаться в числе стран, которые лидируют в науке и технике.

Автор: Ирина Селезнева
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