Гостья вытолкнула хозяйку квартиры с балкона 8-го этажа в Москве

Москва, 23 декабря. На Бирюлевской улице в Москве женщины выбросили с балкона 8-го этажа. Предположительно, это могла сделать ее знакомая, которая находилась в момент происшествия в гостях у пострадавшей.

Сообщается, что 33-летняя москвичка выжила после падения, она получила многочисленные травмы. Перед инцидентом хозяйка квартиры поссорилась с 41-летней гостьей, передает РЕН ТВ

Ранее сообщалось, что безработный мужчина всадил нож в сердце сторожа московского парка. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении.