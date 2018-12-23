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Гостья вытолкнула хозяйку квартиры с балкона 8-го этажа в Москве

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Гостья вытолкнула хозяйку квартиры с балкона 8-го этажа в Москве

Москва, 23 декабря. На Бирюлевской улице в Москве женщины выбросили с балкона 8-го этажа. Предположительно, это могла сделать ее знакомая, которая находилась в момент происшествия в гостях у пострадавшей.

Сообщается, что 33-летняя москвичка выжила после падения, она получила многочисленные травмы. Перед инцидентом хозяйка квартиры поссорилась с 41-летней гостьей, передает РЕН ТВ

Ранее сообщалось, что безработный мужчина всадил нож в сердце сторожа московского парка. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении.

Автор: Ирина Селезнева
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