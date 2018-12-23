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Самолет компании «Сибирь» экстренно сел в «Домодедово» из-за отказа двигателя

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Самолет компании «Сибирь» экстренно сел в «Домодедово» из-за отказа двигателя

Москва, 23 декабря. Самолет Airbus компании «Сибирь» экстренно вернулся в московский аэропорт «Домодедово» из-за отказа двигателя, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Лайнер А321 вылетел из Москвы в Сочи, инцидент произошел около 11.00. При наборе высоты у воздушного судна отказал левый двигатель. Командир корабля решил вернуться в столичный аэропорт.

В настоящий момент техники разбираются, действительно ли отказал двигатель или произошел сбой датчиков. Самолет с двумя сотнями пассажиров благополучно приземлился.

Автор: Ирина Селезнева
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