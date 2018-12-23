Трамвай и легковушка столкнулись в Москве, пострадали три человека

Москва, 23 декабря. Трамвай столкнулся с легковым автомобилем на юго-востоке Москвы, сообщил представитель экстренных служб.

Инцидент произошел днем на шоссе Энтузиастов, 14. При ДТП с участием трамвая 38 маршрута и автомобиля пострадали три человека. Все они находились в легковушке и получили травмы разной степени тяжести.

Прибывшая на место происшествия карета скорой помощи госпитализировала одного человека. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Москве грузовик врезался в автомобиль, в котором медики оказывали первую помощь режиссеру Светлане Басковой.