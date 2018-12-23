Безработный всадил нож в сердце сторожа московского парка

Москва, 23 декабря. Полиция задержала в Москве мужчину, который во время ссоры со сторожем парка «Братеевская пойма» нанес ему удар ножом в сердце.

Инцидент произошел около 04.40 22 декабря. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, на месте происшествия находился 19-летний сторож. Пострадавшего срочно госпитализировали с проникающим ранением груди.

Стражи порядка задержали нападавшего на улице Алма-Атинская. Им оказался 47-летний безработный. Возбуждено уголовное дело, пишет АГН Москва.

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