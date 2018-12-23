Грузовик врезался в скорую с режиссером Басковой в Москве

Москва, 23 декабря. Российский режиссер и сценарист Светлана Баскова попала в ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Ей стало плохо во время вождения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Машина скорой прибыла на вызов, медики оказывали Басковой первую помощь. В этот момент в припаркованные автомобили врезался грузовик.

Известно о шести пострадавших при аварии, они госпитализированы с травмами средней и легкой степени тяжести. На месте инцидента находятся правоохранительные органы. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Светлана Баскова — создатель около десятка картин, сценарист и продюсер. Россияне хорошо знают ее по фильмам «Зеленый слоник» и «Пять бутылок водки».