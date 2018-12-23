Собянин рассказал о рекордах при строительстве метро в Москве



Москва, 23 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем официальном сайте, что в течение 2018 года в столице ввели 33 километра новых линий и открыли 17 станций метро.

Рядом с новыми станциями проживают около миллиона человек, для которых Москва стала намного ближе и удобней. По словам Собянина, участок «Раменки-Рассказовка» стал самым протяженным единовременным вводом с 1935 года.

Впервые за три десятка лет был открыт сразу участок метро с 7 станциями, речь идет о Солнцевской линии. Отмечается, что станцию ЦСКА построили открытым способом на глубине 28 метров, что является исключительным в истории московского метростроения.

Собянин подчеркнул, что все это стало результатом большой работы строителей, инженеров, проектировщиков. Мэр добавил, что впереди властям предстоит сделать еще многое для обеспечения горожан доступным видом транспорта.

Ранее сообщалось, что желтая ветка метро протянется до аэропорта «Внуково» в Москве. Предполагается, что на ней появится еще две станции.