Массовый забег Дедов Морозов состоялся в Москве: ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 23 декабря. Массовый забег Дедов Морозов состоялся на ВДНХ в Москве перед Новым годом. Героям в красных кафтанах предстояло пробежать дистанции длиной 5 и 10 километров, видео с финишной прямой оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Москвичи, одетые в костюмы Дедов Морозов, приняли участие в спортивном празднике. Они пробежали два километра вместе с другими участниками Всероссийского забега.

Юноши и девушки в красных колпаках получили почетные медали. Все средства, вырученные в рамках мероприятия, передадут фонду помощи хосписам для неизлечимо больных взрослых и детей.