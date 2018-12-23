«Игры героев» стартовали в спорткомплексе ЦСКА в Москве

Москва, 23 декабря. В спортивном комплексе ЦСКА в Москве проходят соревнования «Игры героев», посвященные 95-летию клуба. Соревнования организованы совместно с «Лигой героев», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В играх приняли участие 50 команд, до финального этапа дойдут только 20. По словам организаторов, в каждой команде по 4 человека: 2 молодых человека и 2 девушки. Для соревнований важна не только физическая подготовка, но и дисциплина, сила духа.



Начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов рассказал, что идея провести соревнования в честь юбилея появилась летом, когда ЦСКА принял участие в «Гонке Героев». Он отметил, что в формате соревнований на крытом стадионе гонка проходит впервые.

«Достаточно много людей пришли на это первое мероприятие. Я уверена, что мы будем развивать это и далее. Главное, чтобы люди не сидели зимой на диване, а продолжали заниматься спортом, соревноваться, готовиться к открытию нового сезона», — пояснила руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

Дисциплины, в которых сразятся команды: бег, прыжки в длину, толкание ядра, комплекс по ОФП, бег на две тысячи метров, полоса препятствий. В финальной эстафете участникам предстоит пройти сложнейшие экстремальные препятствия «Гонки Героев».



На территории комплекса находятся площадки с различными мастер-классами, на которых обучают метанию ножей и топоров, фехтованию, стрельбе.