Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в частном доме на западе Москвы

40
0 Оставить комментарий

Один человек пострадал при пожаре в частном доме на западе Москвы

Москва, 23 декабря. На шестом километре Дачно-Мещерского проезда в Москве загорелись два частных дома, в результате инцидента пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС России по столице.

О пожаре стало известно около 20.00 22 декабря. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров, частично загорелся соседний дом. Отмечается, что в течение часа огонь был локализован и позднее полностью ликвидирован.

Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания. Ранее сообщалось, что на шахте в Соликамске произошел сильный пожар, спасатели обнаружили тела 8 погибших горняков. Тело девятого рабочего пока не нашли.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.