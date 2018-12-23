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Полиция задержала молодую москвичку, искавшую клиентов борделя в Интернете

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Полиция задержала молодую москвичку, искавшую клиентов борделя в Интернете

Москва, 23 декабря. Полиция задержала в Новой Москве подозреваемую в организации проституции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Задержанной оказалась 24-летняя жительница Москвы. Она искала клиентов в Интернете для двух молодых девушек, которые находились в одной из столичных гостиниц и оказывали сексуальные услуги за деньги.

Отмечается, что подозреваемая размещала объявление в Сети, получала комиссию и сводила девушек с мужчинами. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, с москвички взята подписка о невыезде.

Автор: Ирина Селезнева
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