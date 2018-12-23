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Самогонный аппарат взорвался в московской многоэтажке

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Самогонный аппарат взорвался в московской многоэтажке

Москва, 23 декабря. На улице Туристской в Москве взорвался самогонный аппарат. Инцидент произошел вечером 22 декабря, сообщили в правоохранительных органах.

Аппарат находился на кухне в двухкомнатной квартире на восьмом этаже дома. Соседи услышали хлопок и вызвали экстренные службы. Отмечается, что пострадала несущая стена дома. Травмы при ЧП никто не получил.

Ранее сообщалось, что в Москве безработный злоумышленник пообедал в кафе и отказался платить 920 рублей, предъявив официанту пистолет.

Автор: Ирина Селезнева
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