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Злоупотребляющих бесплатной парковкой в Москве водителей стало меньше

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Злоупотребляющих бесплатной парковкой в Москве водителей стало меньше

Москва, 23 декабря. После повышения тарифов на парковку в Москве сократилось время на парковку, что позволило уменьшить число водителей, злоупотребляющих бесплатными стоянками.

Как пояснили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», раньше водители хитрили. Многие автомобилисты ставили машину на свободную парковку, а через 15 минут перемещались на другое бесплатное место.

В настоящее время число таких водителей сократилось на 15%. Ранее власти столицы не исключили, что могут увеличить штраф за неоплаченную парковку.

Спасатели предупредили, что ближайшие дни будут снежными, на дорогах возможна гололедица. Автомобилистам следует быть особенно внимательными.

Автор: Ирина Селезнева
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