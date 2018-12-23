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Москвичей предупредили о снегопадах

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Москвичей предупредили о снегопадах

Москва, 23 декабря. В российской столице в ближайшие несколько дней выпадет до 15 см снега, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

С начала зимы в Москве выпало около 45 см снега, что составляет месячную норму осадков. Уборкой города занимается около 8 тысяч единиц снегоуборочной техники.

Все объекты дорожного хозяйства обрабатывают специальными противогололедными средствами. Ранее сообщалось, что 23 декабря в Москве будет стоять снежная облачная погода с температурой воздуха 5-7 градусов мороза.

Автор: Ирина Селезнева
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