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Небольшой мороз и снег: синоптики рассказали о погоде в Москве

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Небольшой мороз и снег: синоптики рассказали о погоде в Москве

Москва, 23 декабря. Синоптики сообщили, что 23 декабря москвичей ждет облачная и снежная погода, атмосферный фронт пройдет над столицей.

Днем температура воздуха составит от 5 до 7 градусов мороза при ветре 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до уровня 745 мм ртутного столба, пишут «Метеоновости».

Ранее метеорологи рассказали, что Москва будет встречать Новый год со снегом. Спасатели предупредили автомобилистов о гололедице, попросив их быть внимательными на дорогах.

Автор: Ирина Селезнева
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